Fue un éxito la preocupación recogiendo firmas, del medico jubilado que como eslogan decía "Soy mayor pero no tonto", aunque parecía contradictorio, pues su interés era para que se ayudase a los mayores en la complejidad de la banca digital; pero consiguió que esta se interesase por los mayores poco después de la presentación de las firmas, y que el medico dijo que echaba en falta, que alguien le hubiese ayudado a llevar las cajas de las firmas. Todo ello me ha hecho recordar el término edadismo, para referirse a la discriminación por razón de edad, un término acuñado en 1969 por Robert N. Butler. Una exclusión basada en prejuicios, que son actitudes negativas hacia las personas mayores, creyendo en su envejecimiento que son una carga para la sociedad, sin tener en cuenta todo lo que de positivo, en su vida hicieron anteriormente hacia la sociedad; Prácticas como tomar decisiones por ellas, restringir el acceso a algunos tratamientos, u otras prácticas discriminatorias, son en mi opinión una forma de alterar los derechos de las personas y un simulado maltrato. Unos derechos que no pueden ser mermados y menos en función de la edad.