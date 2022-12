Entre los ocurrentes chistes de Enrique,que publica el diario INFORMACIÓN,hay uno de hace breves fechas,en que se ve llegar a personas a Qatar,y se señala una papelera donde dice "deje aquí los derechos humanos",aunque también conozco un refrán que dice "Allá donde fuereis,haz lo que viereis", o también lo que dice un periodista "los derechos humanos son apenas un granito de arena en el desierto".No se me ocurrirá ir a Qatar,ni a Cuba,ni ha Ireán,ni a Corea del Norte,ni ha China,ni a Arabia Saudí,y hay algunos otros países que seguro que se me han olvidado en este momento,que también conculcan los derechos humanos:èso si les puedo criticar en España,incluso protestar en los exteriores de sus embajadas o consuladoes,pero seguro que en cualquier país de los citados,meterían en la cárcel a los que protestaran por no estar de acuerdo con las actuaciones de esos Gobiernos.

Relacionadas Todos los goles de la undécima jornada del Mundial de Qatar