Debo reconocer mi agrado ante las acciones de la gente educada y respetuosa. Además, disfruto observando esas pequeñas y distinguidas joyas de las buenas maneras ante cualquier circunstancia. De hecho, el otro día me encontraba en el bus cuando una mujer comenzó a chillarle al conductor porque el bus iba lleno y otra señora le dijo, “el hombre es solo un conductor. No es quien decide la frecuencia de paso de los buses. Señora, hay maneras y maneras de decir las cosas”. El pensar en el otro y en disponer de ciertos valores eso no se compra, se tiene o no. Personas como esa mujer son inconscientemente útiles en una sociedad. En definitiva, la educación es respeto y es algo básico, pero que no todos poseen.