No crean, lo he pensado más de una vez: ¿está loco o en realidad es un loco? Creo que este personaje populista como él solo, pervive en inclemente soledad. Para un tipo así, lo de batir las alas de la ilusión radica en rescindir la Constitución para revocar el resultado de las elecciones y devolverlo a la Casa Blanca.

Es Donald Trump, déspota, millonario y expresidente de los EEUU, mal perdedor y que insiste en que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas. ¡Qué carácter mal encarado! Follón tras follón, intenta volver a ser el hombre con mayor poder del mundo.

Ignoro qué clase de manifestaciones liberó de Twitter Elon Musk sobre el hijo de Joe Biden, Trump se ha hecho eco de ellas y lo ha calificado de criminal en plena campaña electoral. El hijo de Biden está siendo investigado por la justicia estadounidense. Y cuando Trump cree que ha encontrado una brecha, siempre escarba en el agujero: "nuestros grandes fundadores no querían, y no aprobarían, elecciones falsas y fraudulentas".

Vive en la demencia de las teorías conspirativas de su derrota electoral. Quien no está a su lado, sencillamente es su enemigo, y no entiende que él y sus políticas ultra agresivas son los causantes de su derrota. Vaya, que estoy del lado de quienes opinan que las palabras de Trump son: un anatema para el alma de nuestra nación y deben ser condenadas universalmente. No puedes amar a Estados Unidos solo cuando ganas. La Constitución estadounidense es un documento sacrosanto que durante más de 200 años ha garantizado que la libertad y el estado de derecho prevalezcan en nuestro gran país… Es el último monumento a todos los estadounidenses que han dado su vida para derrotar a los déspotas egoístas que abusaron de su poder y pisotearon los derechos fundamentales.