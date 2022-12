Leo un titular televisivo que dice :"Rusia acusa a Kiev de las explosiones a un aeropuerto ruso" a cien kilómetros de la frontera, concretamente en el aeropuerto de Kursk. Me produce sorpresa y estupor esta acusación un tanto hipócrita, en tanto en cuanto Rusia no ha parado de lanzarle cientos de misiles y hasta con drones iraníes, destruyendo ciudades y pueblos enteros. Esto ha afectado a las centrales eléctricas ucranianas en un invierno que lleva tiempo con temperaturas bajo cero, y con miles de personas que no pueden agenciarse medios de calor para subsistir.

¿Qué tiene que decir el mundo ante esas acusaciones rusas que me parecen irónicas e hipócritas? Recuerdo las manifestaciones de Luxemburgo, que abogaban por la desaparición de Putin para terminar pronto la criminal guerra. Incluso la ha deshumanizado, si es que puede haber humanidad en la guerra, yendo contra la población civil, que lleva adelante este personajillo ruso contra Ucrania desencadenada sin razón alguna.