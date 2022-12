En el año 2020, el gasto por habitante en la UE ascendió a 2.394€, sin embargo, la inversión en España se limitó a 1.804€ lo que supone 590€ menos que la media europea, la comunidad que más invierte es Asturias y la que menos Madrid y Cataluña. En los últimos 10 años ha habido un deterioro acelerado de la inversión en sanidad pública, tanto en gastos por habitante como en sueldos de médicos y enfermeras, lo que ha provocado un éxodo masivo de miles de profesionales que se han ido a trabajar a Alemania, Francia e Inglaterra, dónde cobran el doble y con contratos dignos que les permiten tener un proyecto de vida para su futuro. El futuro de la sanidad pública está en riesgo y hay que reforzarla, tenemos una oportunidad de oro con los fondos europeos y hay que abordarla cómo una inversión para prevenir nuevas enfermedades, ya que con el cambio climático y según dicen los expertos, tendrán nuevos virus que pasarán de los animales a los humanos, como ha ocurrido con la pandemia y nos volverán a golpear con miles de muertos. Hay que exigir un plan pandémico y que todas las comunidades prioricen el gasto en prevención y sobre todo reforzar la sanidad primaria que en estos momentos está en pie de guerra, ya que los médicos no pueden de ninguna manera atender a sus pacientes en cinco minutos, todavía no se han restablecido del súper-esfuerzo físico y mental que tuvieron que hacer en estos dos últimos años de pandemia, por tanto hay que abordar una reestructuración de la sanidad y ofrecer contratos dignos como ocurre en el resto de países de nuestro entorno y no maltratarles con condiciones laborales indignas ya que la mayoría ha invertido 10 años de su vida en formarse.