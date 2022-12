Recentment, les conselleries d’Educació i d’Administració Pública han anunciat quina serà l’homologació del nivell de valencià en el sistema educatiu a través d’un decret que encara no ha entrat en vigor. Així, la normativa establirà que l’alumnat que finalitze l’ESO tindrà un B1, i en acabar el batxillerat podrà acreditar un B2. La discussió sorgeix quan es preveu que l’estudiantat que supere l’assignatura de Valencià en cada curs del batxillerat amb almenys un 7 obtindrà també el nivell C1. Ho diré clar i ras: em sembla un autèntic despropòsit!

No sé com els nostres governants no han suggerit que amb un 8 s’aconseguisca el nivell C2; amb un 9, el grau en Filologia Catalana, i amb un 10, el màster, la càtedra o el doctorat honoris causa, o les tres coses alhora. Em podria semblar bé que amb un 7 en batxillerat donen el C1 de valencià sempre que després l’alumne/a ratifique la nota mitjançant la superació del corresponent examen oficial en què és avaluat/da per personal examinador desconegut i especialista en la matèria amb la titulació escaient. Però no.

Per què no donen també un C1 d’anglés si se supera el batxillerat amb les mateixes condicions? Potser perquè és molt evident que un/a xaval/a de 17 o 18 anys no té, tret d’alguna honrosa excepció, eixe nivell en la llengua de Shakespeare per molts anys que l’haja estudiada i que difícilment superaria un examen IELTS, TOEFL o Cambridge. Doncs en valencià, exactament igual. Les estadístiques estan ahí i ho confirmen. Per a obtenir un C1 de valencià en la JQCV, la CIEACOVA o les EOI, l’examinand/a ha de demostrar que domina les cinc habilitats lingüístiques (comprensió i expressió orals i escrites, interacció i mediació), però ara, ves per on, inexplicablement, qui farà batxillerat s’estalviarà haver de fer una prova d’una exigència com requereix aquest nivell de suficiència.

Tristament, fa la sensació que els nostres capitostos, a mig any de les eleccions autonòmiques, volen acontentar no sé ben bé a qui. Al meu parer, amb aquesta decisió -més política que no lingüística-, la Conselleria, a través de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, intenta desmantellar el sistema garantista de la competència comunicativa de qualitat en valencià articulat a través dels tres organismes oficials abans esmentats. Quina empastrada! Quin menyspreu tan gran a la llengua pròpia! Quin desencert! En pagarem les conseqüències.