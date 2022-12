Llevamos mucho tiempo enredados en la polémica por la implantación de la Tasa Turística en el País Valencià. Esta tasa, que está presente en la mayoría de los países europeos, se recauda por los ayuntamientos y se dedica a mejorar el medio ambiente, en general, y al mantenimiento de ciudades y pueblos. Desde determinados sectores vinculados al sector turístico y determinados partidos políticos, se anuncian desastres y calamidades económicas para hoteleros y restauradores en caso de que se apruebe. Hace poco he regresado de un viaje, con estancia de 4 días en Estrasburgo; en la factura del hotel se incluye una tasa turística de 1,65 euros por persona y día de pernoctación. Mi estancia coincidió con la inauguración de los Mercadillos de Navidad. Puedo asegurar que la ciudad estaba a rebosar de turistas españoles, tanto es así, que en algún restaurante no sabía si estaba en Francia o en España, por el idioma que se escuchaba entre los comensales. Ninguno de ellos dejó de viajar por abonar unos euros más por día, en concepto de tasa turística. En el verano de 2019, me ocurrió lo mismo en un viaje a Gante y Brujas en Bélgica. Las dos ciudades estaban a rebosar de turistas; la tasa turística en Brujas es de 2 euros y en Gante de 0,50 euros por persona y pernoctación.

No entiendo la polémica, salvo que se persigan intereses electoralistas, cuando la realidad es que lo recaudado por la tasa turística, tal y como yo lo entiendo, pretende compensar, en parte, el impacto medioambiental que produce la llegada del turismo masivo que nos visita, que por supuesto, siempre es bienvenido, pero que supone un aumento de las necesidades en seguridad ciudadana, un incremento del consumo y gestión del agua, un incremento del volumen y gestión en la recogida de residuos sólidos y el aumento de la necesidad del servicio de limpieza viaria, entre otras cuestiones.