L’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ha decidit posar nous senyals viaris als carrers que indiquen com arribar a determinats llocs estratègics de la localitat, com ara el mercat, el jutjat, l’ecoparc, l’aparcament públic, el carrer Major, el centre urbà, etc. També hi ha col·locat cartells amb una breu explicació de la persona que dona nom a algunes vies principals, com per exemple, a l’avinguda del farmacèutic Vicent Savall. Però, en els dos casos, ho ha fet únicament i exclusivament en castellà. Al meu parer, darrere d’aquesta retolació només en buen castellano hi ha la desídia d’un tripartit suposadament d’esquerres (PSOE-EU-Podem) però que lingüísticament aplica les mateixes polítiques que quan hi governava el PP amb majoria absoluta.

La senyalització vertical que és antiga roman en valencià. La nova, ara, en castellà. Hi ha un canvi important perquè ni tan sols s’ha optat per l’opció bilingüe, sinó que directament s’ha fet en la llengua majoritària, hegemònica, la que no es troba en perill de desaparició, la que no està amenaçada ni en un procés de substitució lingüística com sí que ho està el valencià. I és que més enllà de vulnerar algun article de l’ordenança de vies públiques que no coneix ningú, allò que demostra l’equip de govern santvicenter amb aquesta barrabassada és un menyspreu profund a la llengua pròpia que s’ha parlat al municipi tota la vida, i una falta de respecte als valencianoparlants que volem i desitgem viure-hi en la nostra llengua. Sí, tota la vida. Com bé ens recorda una placa que hi ha a la plaça de l’Església, Vicent Ferrer, dominic que recorregué mig Europa predicant la seua moral i la seua visió del cristianisme entre els segles XIV i XV, va fer una parada a la partida del Raspeig l’any 1411, i de fet aquest és l’origen del nom del nostre poble. Ja sabem en quina llengua degué fer-hi el sermó el sant valencià. La mateixa en què volem tindre ara eixos senyals nous que, almenys a mi, em grinyola veure’ls en la llengua opressora sociolingüísticament. Òbviament, des d’ací demane i sol·licite a l’Ajuntament que rectifique l’empastrada que ha fet i canvie la senyalització. I aprofite per a recordar a la corporació municipal que falten escassament cinc mesos per a les pròximes eleccions municipals, i a Compromís, partit valencianista i actualment en l’oposició, que s’hi implique. Qui vulga el meu vot, ja sap què ha de fer.