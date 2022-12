¡Qué miedo señores! El Constitucional consuma su ataque a la democracia, un choque frontal y sin paliativo frente al Gobierno. Un atropello democrático en toda regla, provocado por el PP, y el TC en su parte conservadora, donde dos jueces recusados, caducados en mandato han votado en defensa de sus propios intereses. El PP ha bloqueado las Instituciones con su proceder de mal perdedor, haciendo trilerismo político. Lo dijo Alfonso Guerra: ¡Tahúr del Misisipi! Políticos de derechas con las suelas de sus zapatos gastadas.

Jueces y parte ¿cabe tamaña insensatez? Nos alcanza la agitada actualidad. Hecho sin precedentes, de extrema gravedad. Los jueces conservadores se han colocado ya, definitivamente, fuera de la Ley. ¿Es necesario que este tribunal de mayoría conservadora perpetrase su intromisión en el poder legislativo? Como ciudadano independiente, confieso mi enojo, tengo miedo y sigo perplejo. Confío tras la estratagema guerrillera, que los conservadores del PP y de la judicatura no alienten cantos de sirena con asonadas. El PP quedará marcado en la historia al lanzarse a interferir descaradamente las instituciones, y señalados en su transgresión de la democracia.

Esto se inicia en el tiempo, cuatro años atrás cuando el PP se niega a renovar el CGPJ, ahora, los jueces conservadores paralizan el mecanismo que permita el desbloqueo del Alto Tribunal. Jueces atrincherados tomando decisiones que no les corresponden. Confiemos, es Navidad, que no retornen por este despropósito, ni armas, ni religión absolutista. Sostengamos la esperanza que se alza en el tiempo, acatar las decisiones de la ley, y que cuando esto finalice, no sumerjamos en el olvido estos gravísimos incidentes. En política no vale todo señor Feijóo, usted nos lleva a una vida sin brillo.