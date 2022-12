El otro día fui a un restaurante, leí la carta, pedí un menú, me lo sirvió muy amable, y me encantó esa original y nutritiva, natural y sana paella vegetariana de arroz integral con hortalizas picadas, tomates, zanahorias, cebolla, pepino, pimiento rojo, pimiento verde, y especias como la pimienta picante, pero no voy a decir que restaurante es, salvo que el diario información Alicante me contrate como su crítico gastronómico semanal, aunque sea por sólo cinco céntimos por cada palabra.

Luego, pasé por la calle y compré un cartucho de castañas asadas, y estaban muy calientes y buenísimas. Pero no me gustan nada las pizzas del todo a un euro de la calle San Vicente, Alicante, porque están peor que malas.