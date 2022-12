A través de la prensa y televisión, la Dirección General de Tráfico nos informa de dieciocho millones de desplazamientos (que consumirán carburantes). Renfe nos anuncia miles de plazas de sus trenes, para que todas las personas que vayan a viajar y a utilizar sus servicios tengan su espacio. Los aeropuertos llenos de largas colas para viajar, aunque les hayan anunciado previamente a los pasajeros de las huelgas de algunas compañías de aviación. Los responsables de las cadenas de hoteles turísticos, nos explican que llenan sus recintos al cien por cien de visitantes que acuden a sus hoteles y residencias.

En los grandes almacenes y cadenas de supermercados, la gente hace largas colas para pagar lo que ha comprado. Desayuno comedido, lo suficiente, para ir paseando y resolver los asuntos diarios que me he propuesto, al pasar por varias calles, llenas de cafeterías, observo que sus terrazas están abarrotadas y a rebosar de clientes, que a algunos veo que están desayunando desaforadamente, y en general las mesas están llenas y bien provistas de viandas de todas clases, y así todos los días y miro las pizarras donde se anuncian los productos y sus precios, y me siento anonadado, y si se me ocurre traducir los precios de euros a pesetas, mi asombro y perplejidad son mayores.

Según lo visto, leído y escuchado, sobre la tan difundida crisis económica de España, naturalmente tengo que preguntarme: ¿qué crisis?