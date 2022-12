Esta película narra la magnífica investigación periodística, que destapó los abusos sexuales del productor estadounidense Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión, por los testimonios de más de 80 mujeres, actrices y trabajadoras de sus empresas y que impulso el movimiento en redes sociales” Me Too”.

En octubre del 2017, The New York Times, publicó un reportaje que demostraba los abusos sexuales del productor Harvey Weinstein contra actrices y trabajadoras de Hollywood. Esta investigación fue posible gracias a dos grandes periodistas, Jodi Kautor y Megan Twohey, las cuales ganaron el premio Pulitzer. Sus investigaciones hicieron posible que las victimas revelaran con mucha valentía, sus dolorosas y traumáticas agresiones que les produjo el productor Weinstein en plena juventud y que guardaban avergonzadas por no haber tenido el valor de revelarse. Las periodistas se ganaron su confianza a través de mucha insistencia y con el argumento de que sus testimonios ayudarían a otras muchas jóvenes a revelarse contra los abusos de los poderosos. Finalmente fueron capaces de tejer una denuncia coral que doblegó a la cultura corporativa de la industria de Hollywood, la cual silenciaba a las victimas actrices y encubría a los agresores depredadores. La valentía de todas esas víctimas demuestra qué “La unión hace la fuerza” y que no siempre ganan los poderosos. “Al Descubierto” desgrana magistralmente toda la trayectoria de investigación de esas magníficas periodistas, ganadoras del Premio Pulitzer.