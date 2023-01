Deja el C.P.E.E “El Somni”, para afrontar un nuevo reto profesional, Emilio Ruiz, el que ha sido alma y motor ,rodeado de un gran equipo que es su mejor legado y que garantiza la continuidad del proyecto educativo, de un sueño que comenzó siendo una idea, después un par de unidades específicas para alumnado con necesidades educativas especiales en el C.E.I.P “Gloria Fuertes “ ; hoy un centro con entidad propia y 80 alumnos, que serán más de cien en el de nueva construcción que se hará realidad en un par de años.

Se va el docente que no regala nada a sus alumnos, pero propicia el entorno adecuado para que luchen, “crezcan”, y sean felices. Se va, en fin, el amigo, que ha hecho suyas nuestras reivindicaciones como padres y madres, y ha estado” codo con codo” conmigo, con todos, en todas. Aquél que un día contestó al teléfono, sin filtros que no tiene ni necesita, y empleó más de cuarenta minutos de su tiempo para atender a un padre al que no conocía. Al acabar la conversación, ese padre, que hoy tiene el privilegio de formar parte de la comunidad educativa como presidente del AMPA, había reforzado su convicción de que sólo en “la pública “ se puede garantizar la educación en términos de equidad. Un millón de gracias por tu trabajo, Emilio, por tu generosidad, por tu compromiso. Seguimos soñando…