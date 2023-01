La vida se desparrama a voluntad de profesionales médicos que demandan en su huelga, dignidad a los pacientes que atienden, que se les dote de mayores recursos y más plantilla. La profesión está cansada, colapsada, harta de trabajar en pésimas condiciones. El propósito de Ayuso ante las huelgas sanitarias en su Comunidad, rechina, les trata mal sin fingido desdén y respeto. Cuando retomaron la huelga, les acusó de haber vuelto de vacaciones, como si fuese una feria a voluntad del personal sanitario. Sostiene que estos médicos de Atención Primaria son una parte que están devolviendo favores políticos, y por ahí no. Les tacha de no querer llegar a acuerdos, y creo que hay que ser malvada para tratarles de manera despreciable, como si fuesen escoria izquierdosa o sindicalista.

Les acusa de dejarse manejar por partidos políticos, como si la profesión médica no tuviese razones de peso para permanecer en huelga, las competencias ha de resolverlas la Comunidad madrileña, Ayuso. Es deslumbrante en su mundo paralelo a contrapelo de la realidad, sostiene que quienes impulsan las reivindicaciones en la autonomía en todos los ámbitos, son partidos políticos y sus sindicatos. Manda y hará sufrir a cuantos se le enfrenten. Dice que los huelguistas quieren alargar este problema hasta las elecciones, eso tener poca vergüenza. Señala que negocia, pero los huelguistas cambian de decisión, cuando sus negociadores tienen la mejor disposición. Todos equivocados menos ella. Se escuda en opiniones médicas que dicen que no les representan y les abochorna el daño que los huelguistas hacen a la Sanidad, trasladan a la sociedad problemas sanitarios que no existen. El pago de favores políticos no son los que Ayuso señala. ¡Qué vergüenza señora Ayuso!