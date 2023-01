Me da miedito la hechicera madrileña del PP Díaz Ayuso. Cuando se presenta ante la prensa, lo hace cual flor majestuosa y perfumada, cuando en realidad lo que anda haciendo es trasmitir el virus de su perniciosa ideología ultra, y como bien ha expresado alguien, El problema de Madrid no es culpa de judíos, masones ni rojos. Es su extremista presidenta quien lo agrava hasta el paroxismo, insultando y despreciando a la sufrida clase médica. ¿Qué es eso de insultar a los médicos y sanitarios madrileños? ¿Ha olvidado su entrega y todo el reconocimiento social recibido? ¿Estos parias sindicalistas y partidarios son aquellos a los que aplaudíamos desde los balcones? Sí, seguimos valorando su esfuerzo, entrega, tesón y ese sacrificio incuestionable que dan a diario en todo centro sanitario, pero para ella, la hechicera ultra del PP madrileño se inventan los problemas sanitarios, los de la bata blanca actúan en favor de oscuros intereses partidistas, como si ella conociera si sus galenos tienen o no filiación política.

La responsabilidad de la huelga sanitaria que tanto le molesta, es su culpa. Otras comunidades negocian de buena fe, en Madrid el problema dura ya tres meses. Pero a ella, la huelga le parece un drama, esperpento de rojos socialistas o comunistas, aunque ella aporta el presupuesto más bajo de España en Atención Primaria. Si todos tienen problemas e intentan resolverlos, y en Madrid la huelga sigue en pie, es porque la hechicera ultra se ofrece demasiado extremista y cuando abre la boca agrava en grado sumo el problema. La presidenta de Madrid es más de Vox que del PP, pero ¡qué más da! Ambos partidos son similares. El insulto y el menosprecio no conducen nada más que al odio y a la confrontación. A AYUSO SOLO LE FALTA EXORCITAR.