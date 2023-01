A los ciudadanos nos espera un año de varias citas electorales y los distintos partidos calientan motores, refuerzan equipos de campaña y doblan la munición con la que atacar al adversario. Los medios de comunicación y en especial la prensa van a jugar un papel muy relevante, por consiguiente, les pido que cuenten la verdad apoyando a los gobernados, en lugar de hacerlo con los gobernantes, ellos ya van con ventaja.

Todo ello nos lleva a los ciudadanos responsables, a hacer una profunda reflexión sobre los extraordinarios acontecimientos de estos últimos tres años de pandemia, inesperada para todo el planeta y muy ingobernable en los primeros meses de terror, una situación inédita y sin recursos necesarios para protegerse y evitar los contagios que tantos miles de muertos produjeron los primeros meses; los ciudadanos confinados en las casas y aplaudiendo en los balcones, a los médicos y enfermeras a las 8h de todas las tardes, confiábamos en nuestros ángeles salvadores, nuestros héroes. En la Comunidad de Madrid, las Residencias de ancianos se convirtieron en ratoneras de muerte, ya que recibieron una orden de la Consejería de Salud, que prohibía trasladarles a los hospitales para ser atendidos, salvo los que tenían seguros privados que pudieron salvar sus vidas. Pronto se le ha olvidado a la Presidenta de la C. de Madrid, que aquellos héroes que salvaban vidas, hoy los maltrata y los humilla por ejercer su derecho de huelga, que bien que pagan cada día de su bolsillo la penalización, y ellos solo reclaman reforzar las plantillas de sanidad primaria, 10 minutos de atención a cada paciente y condiciones dignas laborales, pues asumir doble carga por el cierre de más de 80 centros de atención primaria, es inasumible, y obliga a los pacientes a acudir a las urgencias hospitalarias que están más que colapsadas cómo nos lo muestran todas las imágenes en TV; todas las negociaciones han acabado sin acuerdo, la Sra. Ayuso se niega a ser sensible con las peticiones más que justas de aquellos héroes, y les reprocha que están politizados y que confía en que no extiendan la huelga hasta las próximas elecciones. Sra. Ayuso, sea capaz de llegar acuerdos dignos y refuerce la sanidad primaria, los pobres no pueden pagar seguros privados.