Soy una persona mayor y siempre he tenido mi cartilla de ahorros. Llevo 53 años de cliente entre la CAM y el Banco de Sabadell, no sé qué pasa en este banco que hace mes y medio, no todos los días claro está, que he ido a hacerme un duplicado de la cuenta por haberse terminado y cada vez que voy me dicen que no hay libretas, ni en la Oficina de de Alfonso el Sabio ni en ninguna. ¿Cómo puede ocurrir esto en una entidad fuerte? Según dicen, este año pasado han tenido muchos beneficio. Para cualquier persona esto le parecerá una tontería, pero la Dirección ya podría tomar cartas en el asunto, porque como digo, en mis 53 años de cliente siempre he usado mi libreta, espero que para este año nuevo haya libreta nueva.