Antes íbamos al colegio a aprender lo que nuestros padres no podían enseñarnos en casa. Y con ese pensamiento envié a mis hijas al colegio. Hoy parece que nuestros pequeños van a los centros para que nos los entretengan. Diría mucho más como abuela, pero esta Educación Cancelada lo deja muy claro. Menos mal que aún quedan expertos que se preocupan por la buena educación sin ideologías políticas. La ministra Pilar Alegría dice mejorar nuestra enseñanza, pero los índices de fracaso escolar siguen subiendo a pesar de las promesas políticas y sus nuevos currículums. El tacticismo político entre gobierno y oposición ha empeorado el sistema de enseñanza nacional. En política educativa, más su asesoría pedagógica, no veo atisbo alguno en denunciar que la destrucción de la transmisión de conocimientos entre nuestros hijos es la norma y no la excepción, sólo algunos expertos desde geografías y políticas muy distantes confluyen en denunciar esta Educación Cancelada defendiendo la transmisión de conocimientos por encima de teóricos y políticos alejados del aula. A ello se añade el discurso de las competencias que pregona el milagro entre quienes no conocen el aula, pero que enfanga el conocimiento entre nuestros hijos mientras los padres, aturdidos, no se enteran de nada, y ni mucho menos de la estafa. Al contrario, se tragan los discursos llenos de palabras grandilocuentes, pero vacías de realidad educativa. Visto todo lo anterior, la mejora en la enseñanza no vendrá de la política, y ni mucho menos de sus asesores, en todo caso nos colarán su estafa. Nuestros alumnos no son ratas de laboratorio, son nuestra más preciada inversión. Obligar, y con leyes estatales, a la aplicación de pedagogías teóricas sin éxito, significa entorpecer la enseñanza y estafar a nuestro más preciado futuro, a nuestros hijos y nietos. Nuestro fracaso escolar sigue siendo un fracaso político, toda una educación cancelada que yo denuncio como madre y abuela.