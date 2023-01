He querido esperar el fin de las fiestas navideñas con objeto de que esta breve nota no pasase desapercibida entre la alegría y los anuncios que normalmente se multiplican en estas fechas.

También quise esperar a ver si la sensación amarga que tenía y sigo teniendo se iba con el paso de los días.

Pero como no se va, como las cosas no han cambiado mucho con el paso de las fiestas, creo importante poner en conocimiento de la ciudadanía que el pasado sábado 17 de diciembre se celebró en la Colonia Requena, ese barrio de la Zona Norte de nuestra ciudad casi olvidado por la Administración, la tradicional chocolatada acompañada de múltiples actividades que abarcaban desde la visita del paje real hasta el reparto de golosinas para los niños y niñas de las familias que hasta allí se quisieron acercar, fuesen del barrio o no. Todas las actividades preparadas con cariño por personas voluntarias.

Todo prometía ser perfecto hasta que, una vez más, el ayuntamiento de Alicante tuvo a bien obstaculizar, con sus trabas administrativas, la buena marcha de una actividad que altruistamente organiza y desarrolla la asociación de vecinos de Colonia Requena, comprometiendo a diferentes entidades para que colaboren en dar vida y llevar alegría a personas que no siempre tienen las condiciones más favorables.

En concreto se dieron dos circunstancias que empañaron la fiesta.

En primer lugar, a pesar de la antelación con la que solicitaron mesas a la concejalía de Acción Social y los esfuerzos de la educadora asignada a Colonia Requena-Juan XXIII, estas se destinaron a otras actividades, sin previa notificación. Por ello, a escasos días de la actividad, nos tocó buscar mesas para que las personas asistentes pudiesen disponer de lo necesario para disfrutar de la actividad. Y buscar mesas para más de 200 personas no es tarea fácil, se lo puedo garantizar.

En segundo lugar, el ayuntamiento no concedió los permisos para que una conocida asociación para el adiestramiento de perros de Alicante realizase una demostración con sus fantásticos perros, lo que sin duda alguna hubiese hecho las delicias de pequeños y mayores.

Dichos animales se encuentran debidamente vacunados y cuentan con toda la documentación en regla, a lo que hay que añadir que esta asociación desarrolla múltiples actividades sin problemas desde hace tiempo.

No termino de entender cuál es el problema. Si la actividad fue desarrollada en un lugar público, autorizada por el ayuntamiento, y habiendo sido notificada con la suficiente antelación.

Tal vez es lo mismo de siempre, que no somos importantes para la corporación municipal más allá de los votos que pretenden arañar con cuatro acciones populistas justo antes de las elecciones.

Tal vez es que los niños y niñas que disfrutan de las actividades desarrolladas en la Zona Norte tienen menos derecho al disfrute que el resto de niños y niñas de esta ciudad.

No obstante, seguiremos organizando actividades y utilizando los cauces oficiales, y tal vez, alguna vez, no pongan trabas sancionando doblemente a quienes vivimos y soñamos con una Colonia Requena saneada y con los mismos derechos que el resto de personas de esta ciudad.

Gracias por leerme.