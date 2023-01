Por desgracia así es. Cada vez más desencantados de los políticos que han encontrado en la política una forma de vida en la que la vocación y el compromiso por solucionar los problemas de la sociedad y de los ciudadanos ha quedado en segundo o tercer plano. Tenemos que dar una vuelta a la situación. No podemos ir con la nariz tapada, a votar, no al que consideremos mejor, sino al que consideremos menos malo. No se puede confeccionar unas listas electorales por provincias, en las que, después, los elegidos pintan menos que una mona, prevaleciendo, como decía en mi anterior carta, más los intereses del partido y los particulares, que los de la gente y el territorio que los ha elegido. El objetivo de la política es impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos y no sólo en la calidad de vida de los propios políticos. Y no vale como excusa la disciplina de partido. Una cosa es la disciplina de partido y otra bien distinta la dictadura de partido. En los momentos en que la disciplina/dictadura de partido perjudica los intereses del territorio para el que se ha sido elegido, el buen político, el político honesto, debe rebelarse contra su propio partido, aun sabiendo que los dictadores del partido no le tendrán en cuenta para futuras listas electorales.