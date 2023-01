Leo en su periódico una noticia sobre la bajada de multas por el mal comportamiento ciudadano: tirar colillas, heces de perro sin recoger o tirar basura fuera de la hora.

Pues bien, yo sospecho que la falta de educación es el problema, pero también la falta de policías. Yo soy asiduo caminante del centro de Alicante y he visto desde dar de comer a las palomas que luego se convierten en una plaga para las terrazas de restaurantes, hasta ciclistas a toda velocidad por el paseo de la playa. No veo nunca un policía. Miento, he visto hace tiempo a dos y les indique que las jardineras que se habían puesto en las entradas del paseo estaban de tal forma que podía entrar un tráiler para atentar contra las personas. Fue en la época que nos estábamos protegiendo de los atentados. ¿Las han cambiado de posición? No.

¿Me pueden decir donde está la policía si no protege a la zona más comercial de la ciudad declarada como “turística”?

Claro que si al Castillo de Santa Barbara no se puede subir en ascensor y al de San Fernando le cerramos la pasarela del mirador de la ciudad, ¿que podemos esperar de este Ayuntamiento?

Por cierto, la pasarela que cruza el paseo marítimo lleva años sin arreglar después que un camión la embistiera. ¡Ciudad de turismo! Por favor dense una vuelta por ahí y verán cómo se cuida al turismo en Alicante.