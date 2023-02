En mi opinión, cuando arrancan arboles enfermos (eso dicen) deberían reponerlos con otros árboles, y de hoja perenne. Necesitamos sombra en nuestra soleada Alicante. Pero nos van inundando de cemento, como en la Plaza Nueva, Plaza Seneca, etc.

Se está consintiendo la permanencia de muchísimas cabinas de Telefónica, en desuso y en mal estado. Las obras en nuestra ciudad duran demasiado, por poco personal, por paradas prolongadas, etc. A la vista está. Las aceras no son seguras y sobresalen, etc. Nuestras autoridades no deberían de dar lugar a que la mayoría de las reclamaciones no se contesten. Un servidor tiene ocho, con acuse de recibo, selladas, esperando respuesta. El bienestar del ciudadano debe de estar por encima de todo. Esta degradación ya existe desde hace bastantes años. La política debe de ser puramente vocacional y con muy buena y especifica formación para ejercerla. ¡A nadie le obligan!