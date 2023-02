Los fondos de inversión, han sido denostados en un tiempo; sabemos que es un conglomerado de empresas que te ofrece el Banco, para que arriesgues un capital ;las empresas de ese grupo ofrecido fueron mal en su periplo comercial y no generaron beneficios a los inversores. En la actualidad no se como están, pues no me son interesantes. Viene todo esto a colación, por un artículo del escritor y periodista Juan José Millas, del sábado 4 de febrero en INFORMACIÓN, en el que realiza una simpática ficción, de un paseo imaginario, es mi opinión, por un mercado, en el que una mujer le cobra un euro por tomarle la tensión, y dos euros por explicarle los fondos de inversión, y que estoy seguro que el escritor los conoce muy bien. También estoy seguro que conoce farmacias, donde no cobran nada a las personas mayores, ningún euro por tomar la tensión. El artículo que escribe Juan José Millas se titula "Fondos de inversión", que está muy bien relatado, tanto en la escucha de una conversación sobre esos fondos en el mercado, como como la persona en paro que tiene que dedicarse a tomar la tensión y explicar los fondos de inversión, pues sus estudios son de economía y no los puede ejercitar en un empleo fijo. Muy actual y lamentablemente muy real, del paro juvenil y las escuchas en un mercado donde se dan habitualmente muchas conversaciones en voz alta.