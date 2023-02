Me permitirán que les diga que con 39 años casado con mi esposa, seguimos celebrando el día de San Valentín, a nuestro modo. Procuramos no hacer mucho caso de la publicidad mercantilista de las grandes superficies y tiendas en general, que anuncian repetitivamente el "día de los enamorados", para que compremos sus regalos o flores. Veremos que nos obsequiamos, aunque tampoco es una obligación. Lo celebraremos en nuestro piso y hogar, y mi esposa realizará culinariamente el corazón de dulce, que lo prepara exquisitamente. He recordado y me lo quedé, el artículo periodístico de Antonio Colomina Riquelme, del día 4 de febrero en INFORMACIÓN, donde el autor recuerda gratamente aquellas películas dirigidas por el director Fernando Palacios, que se titularon, "El día de los enamorados" y "Vuelve San Valentín", con aquel elenco de actores y actrices de ambas películas, como María Mahor, Mabel Karr, Conchita Velasco. Katia Loritz, Jorge Rigaud, Tony Leblanc, Jose Luis López Vazquez, el humorista Castro Sendra (Cassen) Simpáticas películas con algo de ingenuidad, pero por otro lado con mensajes edificantes, ejemplarizantes, nostálgicas, y con finales felices.Viven en la actualidad nuestras actrices María Mahoir y Conchita Velasco.Todo un San Valentín para celebrar...