La tragedia que hemos visto estos días en Turquía y Siria, a propósito de los terremotos sufridos, y que se ha traducido en decenas de miles de víctimas, ha puesto sobre el tapete la importancia de la calidad en la construcción de edificaciones para evitar, o paliar al menos, la desolación que conllevan estos eventos naturales de los que, desgraciadamente, no somos ajenos en esta zona del sureste español. En efecto, aunque nuestro país no es epicentro de movimientos sísmicos de este calado, no somos ajenos a los terremotos, como bien nos recuerda el cercano de Lorca hace unos años.

Bomberos de Alicante a la vuelta de Turquía: «Fuimos a rescatar vidas y solo encontramos muerte» Me preocupa sobremanera que Elche, dentro de una de las zonas calientes del sur de España en cuanto a sismicidad, no cuente con un protocolo de actuación, claro y nítido, que sea conocido por toda la población. Grandes barriadas de la ciudad, con viviendas mal diseñadas al albur de tiempos de crecimiento económico, suponen un riesgo potencial en caso de un sismo de intensidad elevada. Hace poco se pergeñó un plan de seguridad sísmica del que, sinceramente, no sé en qué ha quedado. Considero que existe cierto grado de vulnerabilidad ante un sismo potente y que posiblemente más de ¾ partes de los inmuebles no están diseñados dentro de la normativa sismorresistente actual. Ante este panorama es momento de agilizar la inspección de viviendas, especialmente en puntos más inermes de la ciudad, como las zonas aledañas al río o el barrio de Carrús. En este sentido, áreas como escuelas u hospitales deberían ser especialmente protegidas. En cualquier caso apelo a la prevención para paliar un desastre como las terroríficas imágenes que hemos podido ver estos días en los medios.