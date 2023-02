Harper Lee ya hacía una denuncia en el 1960, de manera metafórica, al asesinato de animales con su exitosa novela Matar a un ruiseñor. Donde matar a dicho animal se asocia con el pecado, la inutilidad y la crueldad.

En España no se hará con ruiseñores, pero el tiro al pichón sigue siendo vigente en nuestro país con 450.000 palomas abatidas al año, contando solo los campeonatos, a pesar de considerarse legal tan solo en algunas comunidades autónomas de España y Portugal.

Te das cuenta de lo absurdo de la práctica cuando ves a muchos cazadores rechazando esta modalidad al comprender que el tiro al plato o al hélice es una alternativa perfecta para demostrar la puntería, en lugar de estar maltratando a aves, que no solo viven en pésimas condiciones, si no que en el caso de no morir caen vivas contra el suelo y quedan agonizando en un campo de tiro, donde ven cómo van cayendo sus iguales hasta ser recogidas al final de la competición, momento en el que se acercan a ellas para rematarlas a golpes. Muchas veces esta labor salvaje se les deja a los hijos de los competidores, para que aprendan la verdadera naturaleza del ser humano. Quizás estos padres deberían ser más como Atticus Finch y enseñarles a sus hijos por qué es un pecado matar a un ruiseñor.