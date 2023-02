Vivimos en un mundo ya inmerso en inteligencias artificiales, ¿pero le estamos dando buen uso? Imagina la de vidas que podrían salvar en la carretera...

No es que diga que las autoescuelas no están preparadas ni que Ponle Freno no invierta. Solo digo que no es suficiente. Los accidentes siguen a la orden del día, los muertos en carreteras siguen sumando y los kamikazes siguen conduciendo. ¿Pero qué pasaría si todo eso pudiera cambiar?

Imagínate que en la autoescuela te enseñasen a saber manejar un accidente gracias a la I.A. o con la realidad virtual. Imagina que supieras hacer un trompo cuando lo necesitaras. Imagina que ya no te bloquearas pensando en el cómo, si no que estuvieras preparado para actuar. Que pudieras saber cómo salir de la carretera o esquivar un kamikaze... ¿Crees que sería posible? ¿No crees que realmente, y esta vez sí, habría menos accidentes?

Cuanto más sepamos manejar, más vidas salvaremos y si esto no se puede, si no es así, que hable la I.A. y lo diga.

Quizá llegue el día que los coches nos lleven y nos traigan, pero mientras tanto y, por si acaso, mejor saber qué hacer cuando las cosas se complican.