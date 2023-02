Ayer me entero por una emisora de radio que el próximo día 1 de marzo visitarán nuestra ciudad los Reyes de España para presidir la entrega de los Premios Nacionales de Investigación, evento que se desarrollará en la Casa Mediterráneo. Si tenemos en cuenta que han transcurrido sólo dos meses desde que en el mismo recinto se celebró una cumbre política a la que asistieron nueve jefes de estado y de gobierno más otras muchas personalidades españolas y europeas, hecho que catapultó el nombre de Alicante a todos los telediarios del día, llegaremos fácilmente a la conclusión de que ésta Institución, Casa del Mediterráneo, ha dado un giro de 180 grados desde hace unos años hasta la actualidad. Baste recordar al efecto que allá por el año 2013, y ante las dificultades económicas por las que atravesaba, su directora tuvo la ocurrencia de sugerir utilizar el edificio para banquetes de boda, así como suena, sin que sepamos si después podrían venir bautizos, comuniones, cumples y porqué no, alguna que otra despedida de soltero/a. Por fortuna la idea no prosperó y por tanto nos quedamos con la duda.

Creo sinceramente que el cambio tan espectacular al que me refería más arriba no lo han traído los vientos, ni los de levante ni los de poniente, ni por supuesto los polares que nos invaden desde hace unas semanas. La sustitución de banquetes de boda por congresos, visitas guiadas. sesiones de cine club, conferencias de rango nacional e internacional, etc,, que es el programa actual de casi todos los días laborables del mes, no ha sido fruto de ninguna idea peregrina sino del esfuerzo y trabajo bien hecho de quienes rigen actualmente la Institución, del nuevo Director General de la misma y sus colaboradores. Y para evitar suspicacias añadiré que ninguno de ellos es familiar mío ni les conozco personalmente aunque reconozco, como villenero que soy, que incluir en el menú que degustaron los jefes de estado el helado de espárrago blanco de Villena fue todo un detalle. Confío en que el Sr. Macrón quedara satisfecho e influya para que ese plato se institucionalice en el Maxim's de parís. Mi domicilio está cerca de Casa Mediterráneo. A principios de Enero nos destruyeron la acera para hacer otra nueva pero resulta que por causas desconocidas, la empresa constructora deja de trabajar en ello semanas enteras, por lo que después de mes y medio tenemos que acceder a nuestras casas y garajes sorteando vallas y toda clase de materiales de construcción. Se trata de una avenida céntrica, prolongación de la Explanada de España, y no sabemos si tendremos acera éste año ó el próximo. La desconsideración hacia los vecinos, que al fin y la postre somos quienes pagamos la fiesta con nuestros impuestos es mayúscula. Sin lugar a dudas, la competencia, eficacia y diligencia están, de momento, en Casa Mediterráneo. En la mía, ubicada muy cerca de la anterior y también frente al mar, nos quedamos sin embargo con la ineptitud, inutilidad y negligencia.