No vayan a creer que el patrono de los empresarios Garamendi, sostiene temperamento desabrido, como si nada aparece en televisión sin sentimiento de culpabilidad por sus críticas impropias al SMI de cuyos debates y reuniones se ausentó intencionadamente. Garamendi, no debería observar el mundo henchido de gozo, cuando tal vez lo que debiera es mirar en sus adentros y percibir las hendiduras que conserva. Ha quedado como un personaje dantesco, pero subir el salario mínimo interprofesional ha valido y mucho la pena para muchas personas, sobre todo mujeres y jóvenes a quienes esa subida ayuda en su economía diaria. Su subida echa por tierra el apolillado argumentario empresarial de que afecta a las empresas. Y me alegro por la subida no sólo por las personas que han visto incrementado su salario, también, porque nos abre los ojos a muchos ciudadanos para que pensemos que sí, que la política y los Gobiernos sí sirven para cosas buenas. En este caso, sí le importamos al Gobierno.

Gobierno y sindicatos han sido coherentes, vieron la enorme necesidad de esta subida, y frente a la negativa infantiloide del patrono en la figura de su acaudalado presidente, dieron un paso adelante, lamentando esa ausencia señalada e incomprensible. Era responsabilidad de los firmantes, cumplir con los trabajadores que cobran el mínimo legal. La sociedad clamaba por el aumento, y los firmantes estuvieron con ella. No así los empresarios que, pese a sus ganancias, han despreciado el aumento. La subida es un magnífico detalle del Gobierno, La calidad de la vida está en los detalles, en esas cosas que se dejan de hacer cuando descuentas los gastos fijos y el tiempo de trabajo. Muy mal por los patronos de la CEOE en la turbación de sus pensamientos. Al Gobierno sí le importamos.