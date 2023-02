Me dirijo a ustedes porque estoy indignada con las becas de mis dos hijas que habiendo sido aprobadas a día de hoy aún no he recibido, una de primero de bachillerato y otra de segundo de bachillerato. Nadie me da respuesta alguna, el ministerio de educación de Alicante me dice que llame a Madrid y Madrid me dice que no tienen acceso. Al haber hecho presencialmente las inscripciones y por dos veces ya que me perdieron todos los documentos, yo no puedo ver el trámite en la web. Una de mis hijas ha abandonado segundo ya que a estas alturas no he podido comprar ni un libro, mi situación es de vulnerabilidad absoluta y como buena ciudadana avisé a becas y la anularon en el momento que dije que mi hija ya no iba al instituto. No quisiera que mi otra hija también tuviera que abandonar, es injusto. No sé si este tema es denunciable o no, si hay alguien que entienda y me quisiera dar algún consejo, se lo agradecería enormemente. La verdad es que este gobierno deja mucho que desear, sólo prometen, pero no cumplen. Qué vergüenza.