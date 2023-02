Señor director: Me dirijo a usted porque creo que es lo que me queda para poder hacer que la gente me escuche. Me llamo Amor, soy de Alicante, tengo 50 años y vivo en la calle, sola con una perra, en un campo.

Mi denuncia es la siguiente: Desde 2020, estuve solicitando, primero el IMV (Ingreso Mínimo Vital), el cual me tardó 9 meses en contestarme y me vino denegado; me lo denegaron porque soy una persona sin hogar, ese fue el motivo.

A los pocos días solicite la ayuda en favor de familiares dos veces, denegadas, esta vez por falta de documentación cuando se entregó todo lo que pedían, no tengo ingresos ninguno, no sé.

"Nadie hace nada por ayudarme"

Tengo ahora solicitada la renta valenciana desde el 8 de julio del 2022, soy consciente que eso tiene sus trámites y tarda; mi asistenta social me solicitó la ayuda de emergencia (me están ayudando tanto Asistentas Sociales del Centro Social 4 y Asistentas Sociales de Cruz Roja, y las dos me dicen que no pueden hacer nada, que depende del Ayuntamiento, etc...).

Se me aprobó en diciembre del año pasado, y llamo pero siempre me dicen lo mismo, (que espere). Podría entenderlo si tuviese algo de dinero y de ayuda para poder ir pasando, y poder comer, pero no es así.

Solicité vivienda, son años de espera. Díganme qué puedo hacer, deberían de mirar la situación de cada familia, pero no, mi situación es crítica y nadie hace nada por ayudarme.

Le pido de todo corazón publique mi queja, pues ya no puedo más con esto.

"No espero nada de los servicios públicos"

No sé si al recibo de mi carta se me habrá ingresado la ayuda, pero de todas formas necesito urgente que alguien me ayude, no espero nada de los servicios públicos y menos de nuestro Alcalde. Perdone las molestias y gracias por su tiempo. Espero algún día darle las gracias por su ayuda.