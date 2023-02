Ha terminado la pandemia del COVID19, SARS COVID19 o coronavirus. Estamos de enhorabuena porque, después de tres años de esta amenaza que tanto dolor ha producido a todos y en particular a quienes han perdido alguna persona de la familia en estos años, ha acabado. Es de agradecer haber visto por fin concluido este doloroso período.

¿Pero que nos ha quedado de estos años? Pues seguimos sufriendo algunas consecuencias, si no dolorosas si molestas, que nuestras autoridades debieran revertir. Y me refiero a una especialmente sensible, aunque haya más consecuencias cuya retirada debiéramos también reivindicar. Me explico. Antes de la pandemia cuando mi hija estaba malita tenía un pediatra que la recibía si no en el día, al día siguiente; a mí mismo me ocurría que ante algún síntoma molesto, pero no grave, y que como cualquier paciente necesita consultar con su médico al menos para quitar miedos o para evitar tal vez complicaciones innecesarias, podía hacerlo con bastante inmediatez. Ahora ya no es posible hacerlo así; y si quiero que a mi hija la atiendan o a mi mismo cuando hace falta y no a la semana o más, tenemos que acudir a urgencias; y entonces ocurre que por una parte el enfermo tiene que sufrir una espera desesperante y, por otra, -y eso es lo peor-, las urgencias se colapsan con cantidad de personas que no debieran estar ahí, y se perjudica a quienes realmente lo necesitan. Pero la alternativa es desoladora cuando tenemos que quedarnos en casa esperando a que las cosas mejoren y nos sometemos, entonces, a “una automedicación” indeseable.

Creo que es responsabilidad de las autoridades sanitarias que, igual que previeron lo necesario para una pandemia, hagan lo mismo en este momento, en que la pandemia ha terminado.