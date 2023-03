Ciudadanos del mundo y turistas, Wim Kuipers, Maximilian Greven y la ciudadana Cristina Boissié, entregaron al Ayuntamiento de Benidorm fotografías y reportajes de dicho lugar, y de los años 60.Sería interesante que el Ayuntamiento citado, produjese esos reportajes y fotos en los canales de los medios de comunicación audivisuales, para saber cual era el verdadero y nostálgico Benidorm. Lo conocí en esos años 60;eran hotelitos de tres pisos, casas bajas proliferaban; las orquestinas amenizaban las horas nocturnas en diferentes restaurantes, eran playas idílicas con muy poca gente; la playa de Poniente tenía ya entonces un hotel llamado "Delfin" y estaba muy solitario. En mi opinión y por mi experiencia era un lugar paradisíaco. Lo que dicen siempre, que es desarrollo turístico se convirtió en una multitud de rascacielos, playas atiborradas de gente, fue otro tiempo, que me hizo decantarme por una villa marinera llamada Xábia (Jávea),ante ese espectáculo del "Nueva York alicantino". Esta simpática villa de Xábia (Javea) ha mantenido las alturas de tres pisos,y todavía quedan lugares semisalvajes y naturales por los que disfrutar. Solo hay un edificio de gran altura en la playa del Arenal, pues se le fue la pluma a alguien, en firmar el proyecto y ahí quedó como un mal ejemplo.Me agradaría pues ver esas imágenes de los citados europeos, los cuales fueron turistas de una época en un idílico Benidorm, que nunca lo volverá a ser. Dos veces lo he visitado equivocadamente, una llegando desde Alfaz del Pi, y otra a visitar un amigo médico, que vivía en un ventiunavo piso y del que quería desprenderse en ese momento. Todo el litoral alicantino ha crecido, Denia,Calpe, Altea, Moraira... pero han conservado la arquitectura más respetuosa. Habrá excepciones, pero no los rascacielos de Benidorm.