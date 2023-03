Mi nombre es:

Eva María Cuadrado caselles tengo 60 años y este mes justo hace 9 años 31/3/2014, tenía 51 que me operaron de un tumor cerebral benigno, en la hipófisis, me operaron por la nariz con la mínima invasión y y de forma muy efectiva ,( hace 9 años y estoy muy bien con revisiones periódicas y supervisión médica y resonancias ) me operaron en el hospital general de la seguridad social, soy una persona que creo tener el síndrome de la bata blanca, debido a mis antecedentes emocionales como una persona altamente sensible, estuve todo el mes de marzo entrando y saliendo del hospital haciéndome pruebas intenté varias veces enviar mis sentimientos en cartas al director, del periódico información de Alicante, y el agradecimiento al hospital, principalmente al doctor Abarca olivas mi neurólogo, a la doctora Monjas, otorrinolaringología, y al equipo endocrino doctor Pico, que me trataron y operaron, a las enfermera@s, limpiador@s, y a todos los que se cruzaron conmigo en esos días tan convulsos para mi, fue magistral el respeto y el trato, tanto física como emocionalmente, siempre he pensado que se debe tratar holísticamente a los enfermos porque no solo somos un cuerpo sino también emociones y sentimientos, sentirnos que respetan nuestra dignidad como seres humanos, era tan importante como limpiar ese macro tumor que se crecía en mi cerebro, y así se lo hice saber al equipo médico desde el principio, que por favor respetarán mi dignidad de enferma, ellos lo hicieron y yo lo lleve lo mejor que pude, facilitando y poniendo de mi parte su labor médica y de servicios del hospital de la seguridad social , (es de bien nacido ser agradecido) lo reivindicó por los tiempos convulsos que vivimos en cuanto a la sanidad social y la privada , cada cual que haga lo que quiera y pueda , pero todos los seres humanos tenemos derecho a la salud ricos y pobres... Debemos cuidar los derechos adquiridos y luchar por ellos ....