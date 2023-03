Que la política y sus formas han cambiado en los últimos años, todos los sabemos. Que hay gente que se afilia a los partidos políticos para tener bienestar laboral y ganar un buen salario, todos los sabemos. Que son gente con plenas carencias para ejercer la actividad política, todos los sabemos. Son gente que si hay que ponerse detrás de una pancarta para conseguir sus objetivos, se ponen. Pero hay veces que por mucha pancarta que porten en sus manos en la primera fila, no consiguen lo que pretenden. Y ello es por las carencias políticas que sufren para ejercer un cargo en cualquiera de las administraciones públicas en el caso de que su partido llegue al poder. Todos sabemos que esto es así. Pero no siempre se cumplen los objetivos por mucho que esposo y esposa quieran dedicarse a la política. Por mucha política de "pancarteo" que hagan, no lo consiguen y no lo han conseguido. Ello nos hace decir esa frase que se puso de moda hace no mucho tiempo que es la de "hasta luego, Mari Carmen".