Soy un ciudadano de Villena. Ayer recogí una carta certificada de SUMA donde se me reclamaba una multa que me pusieron el 16 de noviembre de 2021 en Alicante, Rambla C/ Miguel Soler. La denuncia dice “Circular por carriles reservados a determinados usuarios (bus y taxi)”.

Mi indignación viene porque debió ser una cámara la que me denunció pero NO me mandaron a mi dirección de Villena notificación alguna. Y puedo asegurar que no me mandaron notificación porque recibo tanto por correo ordinario como certificado todo lo que me envían, de hecho, he recibido perfectamente el certificado de SUMA.

La sanción es de 90 euros. Como sabe usted, todas las sanciones de tráfico tienen una reducción importante si se paga en tiempo y forma. Al sancionarme una cámara no supe de la infracción cometida, y al no recibir notificación alguna para pagar la multa no pude pagarla.

Ahora he recibido la notificación de SUMA para pagar 102,96 porque me han cargado 9 euros por apremio y 3,96 euros por costas. En cuanto recibí la notificación fui a la oficina de SUMA que hay en Villena y la pagué religiosamente porque no vale la pena poner recursos en tráfico por 50 ó 60 euros que me han podido cobrar de más. Mi tiempo vale más que eso, pero es indignante que bien el Ayuntamiento de Alicante, o Tráfico de Alicante no mande notificaciones a los ciudadanos, o bien a los ciudadanos que no somos de Alicante.

Aparte de esto, es más agravante el caso porque lo que pasó fue que tenía que ir ese día al Hospital del Perpetuo Socorro, no conozco muy bien Alicante y puse el GPS, me dirigió por la Avenida de Denia, pero al final me perdí y acabé en Rambla Méndez Núñez donde paré un momento al lado de los taxis para preguntar. Estoy seguro que si hubiese aparecido un policía para denunciarme no lo hubiese hecho si le hubiese explicado de persona a persona mi problema en esos momentos, o si en caso que me hubiese sancionado, hubiese tenido constancia de la sanción y le aseguro que la hubiese pagado en tiempo y forma.

Y ahora le pregunto: ¿Cree usted que es justo esto? Me gustaría que a través de su periódico se pudiese denunciar todos estos atropellos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.