Quiero denunciar la situación en la que se encuentran los menores a partir de 8 años en la piscina municipal Florida Babel de Alicante. Hablo de esta piscina porque es la que conozco.

En esta piscina no existe un vestuario para niños y a partir de los 8 años, obligan a los menores entrar solos y compartir vestuario con los adultos. Situación que me parece totalmente inapropiada.

¿Cómo va a entrar un niño de 8 años solo a un vestuario con adultos, con la inseguridad que eso implica?

En mi opinión, lo adecuado sería que se habilitase un vestuario para niños y otro para niñas, al que pudieran acceder acompañados de su madre/padre o, en todo caso, solos a partir de una edad.

He enviado mails a la Concejalia de deportes y al Coordinador de actividades de la piscina, pero no he obtenido respuesta alguna.

No sé a quien dirigirme para que mi petición sea atendida. Considero que esta situación implica una desprotección de los menores.

Creo que urge dar una solución a este asunto para que nuestros hijos puedan participar en las actividades deportivas de la piscina seguros y protegidos.