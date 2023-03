El pasado 10 de marzo, se celebró en la Universidad de Alicante el 25 aniversario del Centro Apoyo al Estudiante (CAE) en el que tuve el orgullo de trabajar durante doce años y que por su labor de “excelencia” recibió el premio de “IMPORTANTES” que organiza y patrocina el periódico de INFORMACION. Fueron dos horas muy intensas de emociones, lágrimas y encogida de corazones, al ver las imágenes de sus primeros comienzos, apenas sin medios, pero con mucha entrega e imaginación, que puso en marcha el profesor Agustín Bueno, con cuatro técnicos, dos Psicólogos, Tomás y Domingo; y dos trabajadoras sociales, Patricia y Joaquina así como el modesto apoyo administrativo de Encarna y María Antonia. Hubo testimonios de los distintos alumno, con distintos grados de discapacidad, en los que relataron el éxito que han obtenido en el campo laboral, gracias a la ayuda personalizada que recibieron de los técnicos del CAE, sin cuya ayuda incondicional no hubieran podido llegar hasta dónde hoy ocupan cargos de responsabilidad, además de recibir ayudas económicas en transporte, comedor, alojamiento en compañía, material de libros, fotocopias, aparatos técnicos, etc…, así como la mediación de los técnicos con los profesores para preparar los exámenes, según sus distintas discapacidades. En particular muy emocionante, la intervención de Laura Soler, hoy Diputada en las Cortes, quien decía que para ella los técnicos fueron sus magos que con su varita mágica le abrieron el camino del éxito y la inclusión laboral, a través de las enseñanzas recibidas durante su carrera, y qué si no hubiera tenido la suerte de contar con ellos, hubiera sido imposible seguir sus estudios, hacer un Erasmus en el extranjero y finalizar con éxito su carrera; y así sucesivos testimonios que al expresar su agradecimiento sincero de corazón, nos hacían saltar las lágrimas a todos los presentes. El acto fue presidido por la Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Rosario Ferrer, y por el Director del CAE, Sergio Soriano. Hay que poner en valor un servicio de tanta excelencia y emulados por muchas universidades extranjeras y que lo tenemos aquí en nuestra Universidad de Alicante.