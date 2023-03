Es de agradecer que el diario INFORMACIÓN publique, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, una separata especial, malva y brillante, bajo el título "¿Quién es quién?", en la que se repasa el liderazgo y el talento femenino en la provincia de Alicante, presentando a diversas mujeres auténticamente protagonistas de los diversos sectores económicos, cívicos, políticos y sociales en los que están presentes. Son todas las que están, sí, pero, lógicamente, no están todas las que son. Tómese esto no como una disminución de la oportunidad de la publicación, sino como todo lo contrario: afortunadamente, con ello, se subraya el hecho incontestable de que son muchísimas más y en todos los ámbitos, desde el cultural hasta el asistencial, desde la enseñanza y la medicina hasta la arquitectura o la ingeniería, desde la Inteligencia Artificial al arte y la literatura. Y tantas otras que son ejemplo diario en sus quehaceres por muy humildes y sencillos que estos sean, como ama (¿o esclava?) de casa, como ejerciente de sus labores (¿de verdad de todas sus labores?). Algún día alguien tendrá que poner un valor económico comparable a su trabajo en el hogar y fuera de él y su influencia real en el PIB. Mi padre me decía frecuentemente: "Si quieres saber el valor de un euro, pídelo prestado". Pues sí, si queremos saber cuál es el valor de ese trabajo, no hay más que atreverse con ello y comprobarlo. Es más, en algún momento tendremos que empezar a no confundir valor con precio. ¿A qué venía todo esto? Ah, sí: hablamos sobre la gente imprescindible. De momento he apuntado a bolígrafo en la lista de Mujeres Influyentes en la provincia de Alicante que iré completando durante este año, a una más, por el momento: Charo Pelegrín, representante de APRALAT, Asociación Provincial Alicantina de Ayuda al Drogodependiente. Su trabajo y el de su equipo, por ejemplo, es impagable, tiene un valor incalculable, no tiene precio. Bueno es saberlo. Mujer tenía que ser.