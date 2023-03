La falta de educación sexual en las escuelas, está propiciando un aluvión muy preocupante de agresiones sexuales, en menores de 10 a 14 años. Pasó hace unos días en las escuelas de Vendrell y Tarragona, las más nombradas por ser menores de 14 años los presuntos agresores, y por su corta edad no pueden ser imputados. Algo estamos haciendo mal como sociedad, si consentimos que siga subiendo la cifra de abusos sexuales en la escuela, por parte de grupos de cuatro o cinco menores de entre 12 y 14 años, que señalan a una víctima de entre 10 y 12 años y la arrastran hasta los lavabos para abusar de ella repetidamente.

Los delitos sexuales a menores, se han incrementado en un 56% entre el 2016 y 2021; han pasado de 371 a 573, en los últimos cinco años, según los datos del Ministerio del Interior. Llevamos 40 años de retraso en educación sexual en la escuela, respecto a los otros países de nuestro entorno, al no incluir como asignatura troncal, dentro de la biología, la educación sexual y reproductiva. Ayer un amigo me comentaba, hablando del escandaloso aumento de agresiones sexuales en la escuela, que con 9 años emigro con sus padres a Alemania, y que entre todas las dificultades que tuvo que vencer, además del idioma, fue en la clase de biología, que la profesora, dibujó en la pizarra el aparato reproductor masculino y el femenino, con toda clase de detalles, y les explicaba cómo debían de producirse las relaciones sexuales entre los mayores, una explicación con naturalidad en una clase de niños y niñas de 10 años, cuando volvió a casa, les contaba a sus padres aún en shock, cómo se había enterado de las funciones biológicas entre adultos, el padre quería ir a la escuela a pedir explicaciones a la profesora de biología, pero la madre le dijo que ni hablar, ojala en España nos enseñaran esa asignatura para conocer mejor el funcionamiento de nuestros órganos sexuales, y prevenir los embarazos no deseados; de eso hace más de 40 años.