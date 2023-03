En estos tiempos en los que se invita a la vida sana, hacer deporte, ser ecofriendly,... he decidido unirme a la marea, aparcar el coche e ir a trabajar en bicicleta.

Me alegró muchísimo leer que en breve comenzarían las obras del paseo ciclopeatonal en las antiguas vías del tram a su paso por la Albufereta, pues es parte del recorrido que realizó para ir a trabajar.

Ésta semana, al volver hacia mi casa, me paró la policía en el paseo del Postiguet. No se puede ir montado en bici (si con ella en la mano), así que multa para mí.

Ello me hizo pensar... ¿Por qué no están comunicados los diferentes carriles bici, paseos cliclopeatonales,... ? ¿Cómo debemos desplazarnos de uno a otro? Está muy bien que se fomenten espacios para pasear, tanto a pie como en bicicleta, pero si no se facilita el acceso a los mismos, no pueden utilizarse para dejar el coche aparcado.

¿Por qué el nuevo paseo del puerto y el Postiguet no tienen carril bici? Ambos son lo suficientemente amplios como para poder convivir peatones y cicloturistas, conectando de esta forma Alicante con Playa de san Juan por la costa.

La inversión es ínfima, pues solo hay que pintar unas líneas en el pavimento.

Ojalá esta carta sea publicada y leída por los responsables del Dpto. de movilidad del Ayuntamiento, qué se acercan las elecciones y una "obrita más" facilitaría la vida sana a muchos alicantinos.