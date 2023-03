Cuando un futbolista es noticia, pero no por marcar goles (literalmente está fuera de juego -en el campo- no como profesional) sino por una regla de tres; cuando las canciones de su ex son claramente de odio; cuando todo el mundo mira a su novia en una boda y ella no es la que se va a casar (aún); cuando cantar con una escoba se hace viral; cuando aparece el bikini de la discordia que hace ‘’shake’’ con ira a algunos seguidores; cuando aparece una bruja en un balcón con una clara intención…

Parece que hemos reemplazado a los pequeños de la casa en su patio del colegio, tanto los que juegan como los que lo observamos. Contenidos virales a la vez que triviales que llegan a nuestros dispositivos, pero, aunque no los busquemos, nos encuentran. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Solo sé que no es culpa mía, pero tampoco es suya... Será culpa de… ¿La monotonía?