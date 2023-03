Mucho se ha hablado entre los políticos municipales sobre el posible retraso de Alicante en establecer la famosa ZBE (Zona de Bajas Emisiones) y sin embargo apenas se habla del mérito que ostenta nuestra ciudad por haber sido pionera en el establecimiento de una ZAE ( Zona de Altas Emisiones) en pleno centro de la urbe, para envidia del resto de capitales. Me refiero a ese espacio de carga y descarga de graneles ubicado a escasos metros de Casa Mediterráneo, visitada recientemente por jefes de estado europeos y hasta por los reyes de España, a poca distancia también de un hotel de cuatros estrellas, de la estación de autobuses, del inicio de las céntricas avenidas de Oscar Esplá y Loring y sobre todo, de miles de domicilios que les han costado a los ciudadanos un ojo de la cara y parte del otro, para que ahora sean invadidos por las ya conocidas partículas PM10, que primero van a la atmósfera y después a los pulmones.

Bastante nos hemos reído también de esos trenes destinados a Cantabria que no cabían por los túneles y sin embargo pocas carcajadas se han escuchado cuando nos informan que han invertido varios millones de euros en la construcción una nave para evitar la descarga de graneles a cielo abierto y la misma no está operativa por algún problema técnico. Y me parece lógico que en éste caso no hayan risas porque es la salud de muchos alicantinos la que está en juego. Y la pregunta, no ya del millón, que no merecen, sino de los “cinco duros” sería ésta, ¿no hay ninguna autoridad es éste país que paralice esas tareas portuarias hasta que pueden realizarse con las medidas adecuadas?

El pasado sábado asistí a un concierto en Casa Mediterráneo, donde se nos obsequió música de Vivaldi.

La duración del mismo supuso sin duda un alimento para el espíritu pero no dejé de pensar que también estaba respirando partículas PM10. En fin, el que algo quiere algo le cuesta. Era consciente que me encontraba en una ZAE.