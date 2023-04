En la fecha del 29 de septiembre del año 2020,fue el día celebrado domo Dia Internacional de concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos;

El hambre sigue aumentando y observamos con preocupación el deterioro de los ecosistemas y las consecuencias del nuevo cambio climático en las estaciones del tiempo.La FAO anuncia datos calamitosos,como que casi 700 millones de personas padecen hambre y otras en la cuantía de 3.000 millones no pueden permitirse una dieta saludable,y es a su vez paradógico que nos informen que alrededor del catorce por ciento de los alimentos que se producen se pierdan.Compremos solo lo que necesitemos,preparando previamente una lista de la compra que vas a necesitar;no tiremos los alimentos que aun están en buen estado,las fechas de caducidad son orientativas;debemos guardar los alimentos adecuadamente en neveras y contenedores hermáticos.Compartamos las raciones,y en caso de comidad sobrante y que se pueda llevar a casa pidamos nos la preparen,los restaurantes últimamente lo están haciendo,precisamente para evitar tirar esos alimentos a la basura.Como ejemplo lo que vi en un barco turístico que navegaba por el rio Rhin en Alemania, y al subir por la escalera para ver el paisaje, y escuchar tetralmente el mito de Loralaine ,la puerta de la cocina estaba abierta,vi tirar la mayor parte de la comida, de los platos que las personas viajeras habían dejado, no entendiéndolo,siendo la comida muy bien preparada y agradable de comer.Esa visión se me quedó grabada, y aunque nunca tiro comida siendo digerible, la imágen sirvió para comprender el no hacerlo nunca jamás.