Creo que es hora de hablar claro de un miembro importante de la familia, "ese perro".

Sí, a ese que dices que tú te refieres como: "solo es un perro" porque "ese perro" a mí me salvo la vida, me devolvió la ilusión, me hace superar miedos y cada día me enseña que es el amor, la lealtad y la bondad.

"Ese perro", que no dejas ser del todo libre y feliz por donde quiera porque hace sus necesidades, como tú, que huele mal, que molesta... "Ese perro", es mi vida. Y créeme cuando te diga que "ese perro" vale más que muchas personas. Sabe amar mejor que muchos y, sobre todo, daría su vida por ti cuando para ti solo es un perro.

Es hora de que dejemos de tachar a ese perro, de llevarlos al matadero porque "ese perro" sólo aprende lo que el dueño le enseña. "Ese perro" no tiene la culpa.

Igual salva vidas en catástrofes, en playas, bosques... "Ese perro" tiene derechos que deberíamos proteger porque siempre se nos olvida que los perros no hablan. Aunque si lo hiciera, "ese perro", nunca te echaría la culpa a ti, simplemente, haría lo imposible por salvarte.