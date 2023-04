Puede que arreciara el calor, o igual que mirando al sol lo observase rebasando su cenit, o quién sabe si la adrenalina sexual fluía por sus venas como esa lava del volcán en erupción, lo cierto es que el candidato de Vox en Valencia, Juan Manuel Badenas, dijo dos años atrás que follando se hace cultura. Para ser más honestos, diremos que su frase fue: "comiendo, bebiendo y follando se hace cultura". Vaya, que yo no digo que la Cultura sea mala, al contrario, pero que follando se hacen muchas cosas, por ejemplo, hacer el amor, pese a que el amor ya se tiene o se siente, pero que en pleno acto sexual se haga Cultura, pues criatura, como que no.

Para defender el concepto de contracultura, este hombre afirmó: se quiere imponer una cultura que no es la nuestra y que la quieren defender hasta el final: comiendo, bebiendo y follando. Nada más ni nada menos que estas cosas nos las dice un señor candidato, licenciado y Doctor en Derecho, se ve que eso de que el saber no ocupa lugar, para algunos es una realidad, pues para decir semejantes cosas, mejor callarse. Y no se crean, todavía tiene un rosario más en su currículum, vamos, que está preparado pero lo que dice y cuenta no anda acorde a su aseveración cultural. Todo un docente con un currículum envidiable, que predica en su partido un discurso conservadurista ultra, populista, y antinacionalista y antiinmigración. En fin, señor súper preparado, dudo mucho, y no es por llevarle la contraria, pero cuando las personas estamos enfrascados, fascinados entre las bondades del físico de la otra persona, todo en nosotros se enaltece, incluso los ojos absortos de ambos. Se disfruta y goza, tal cual, se practica sexo, pero no se hace Cultura. Todo lo más se enseñan cosas que provocan una atmósfera de mucha concentración.