Acabo de leer la carta/contestación que firma el señor Macia Andreu sobre mi anterior carta a ese periódico y publicada en su Web. Entiendo perfectamente que este señor no esté de acuerdo con mi exposición y que opine de otra manera. He releído mi carta varias veces y deduzco que usted, señor Macia, ha hecho una adaptación muy suya de lo que ha querido interpretar, me explico: Hago un compendio de la historia de los Borbones en nuestro país desde el año 1700, que usted puede constatar, y que la califico de nefasta, siendo generoso en el adjetivo. Subrayo mi idea republicana porque considero que es la forma o manera más democrática para gobernar un país basándome, como lo resalto, por ser electo el jefe del estado y no por su apellido, cuna o estirpe como es en la monarquía. Sobre sus comentarios sobre “dos experiencias republicanas han sido un desastre”, “la monarquía es una cosa arraigada de siglos en España” y “la república es una situación extraña a la historia de este país” no me merecen ninguna opinión ya que se califican por sí solo. Si se atreve a leer el libro escrito por Florencia PEYROU, “La Primera República”, probablemente entenderá el porqué de la república en España que, ante todo y en esto creo que estaremos de acuerdo, es un país muy querido por usted y por mí.