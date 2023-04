Estamos en época de elecciones (otra vez), y como siempre podemos observar cosas muy curiosas, llamativas y entre los políticos y sus adláteres normales en estas fechas singulares.

Por ejemplo y creo que como más significativo, la gran mayoría, prescinden del traje y sobre todo de la corbata, visten algunos incluso con vaqueros, cosa inimaginable fuera de la época de elecciones como decía.

Con esa actitud, según ellos, se encuentran más cerca del pueblo llano, del populacho… y yo me pregunto… ¿después de las elecciones ya no les importamos nada, ya no necesitan encontrarse tan cerca del pueblo llano?

Pues está claro y así lo demuestran que no les importamos. Una vez que se aposentan en sus poltronas con sus grandes emolumentos seguros, ya el pueblo se la repamplinfa… ¿se dice así?

Ya vuelven a los buenos trajes, a los buenos coches, a los buenos sueldos… a las corbatas y… en resumen al buen vivir bien que para eso les hemos votado. Ahí queda eso… ahora vas y los votas.

Otro ejemplo de desmadre electoral (léase gasto innecesario y exagerado) es este.

Ahora tenemos elecciones municipales y autonómicas, y dentro de muy poco volvemos a tener elecciones generales, o sea de gobierno de alto nivel… y me vuelvo a preguntar… ¿por qué no se hacen todas a la misma vez y así nos ahorraríamos los españoles una porrada de millones? Claro como a ellos no les cuesta ni un euro, al revés se benefician de las fantásticas subvenciones que se auto-asignan. Pues nada… pa-lante como los de Alicante.

De esto y muchas otras cosas podríamos hablar ahora precisamente que estamos en época de elecciones… pero con estos “defensores” de la patria es inútil… ellos a lo suyo… y nadie les dice nada… por eso termino diciendo lo mismo de siempre… que Dios nos coja “confesaos”.