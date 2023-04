Leo el titular, “la Ciudad de la Luz recupera los rodajes”. Leo el titular y no puedo evitar la ilusión, cómo no, pero también un pellizco de amargura. La euforia viene de creer que sí, que quizá sea posible recuperar la industria en esta provincia, de que todo se vuelve a poner en marcha. También está el amargor de todo aquello que pudo ser y no fue, de lo que terminó por convertirse en un pestilente pozo sin fondo –ni fondos– donde sacaron partido los partidistas y huyeron del barco tras empotrarlo contra el iceberg, dejando un rastro de bajas a su paso. Ojalá venga una nueva oportunidad para La Ciudad de la Luz, una oportunidad real, sin pirotecnia ni codazos por la foto, con ilusión y proyectos pero, sobre todo, puestos de trabajo –que la ilusión no paga la factura de la luz–.